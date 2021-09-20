Невакцинованих нардепів пропонують відсторонити в Раді

Кондатюк. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/ua/n160437-nevakcynovanyh-nardepiv-proponuut-vidstoronyty-v-radi.html

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Верховна Рада України відкриватиметься тільки для щеплених від коронавірусу нардепів.

Працювати в парламенті мають лише ті народні обранці, які вакциновані або перехворіли на COVID-19. Таку думку висловила заступник голови ВР Олена Кондратюк, про це стало відомо з трансляції засідання.

Вона запропонувала допускати до роботи в парламенті тільки тих нардепів, які щеплені проти коронавірусу. Віце-спікер Кондратюк закликала всіх українців зробити щеплення від коронавірусної хвороби.

Зокрема, вона зазначила, що в парламенті необхідно ухвалити рішення про допуск до роботи тільки вакцинованих нардепів, або тих, що здали тест на антиген. За словами віце-спікера, це спонукало б людей робити щеплення. Натомість нардеп Михайло Радуцький закликав керівництво парламенту передбачити для невакцинованих депутатів щоденну здачу тестів на COVID-19.

Також Кабінет міністрів рекомендував обмежити доступ чиновників до роботи в «жовтій» карантинній зоні. Відтепер допуск на робоче місце відбуватиметься за наявності вакцинації або ПЛР-тесту.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні швидко поширюється, а деякі люди відмовляються робити щеплення. Однак більшість хворих на коронавірус, які потрапляють у лікарні, — невакциновані. Йдеться про 98,1% госпіталізованих із COVID-19 за останні три місяці.