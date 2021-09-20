Помер стрілець, який убив вісьмох людей в Пермському університеті. Фото: Телеграм

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Ракурс

Стрілянина в Пермському університеті відбулася у понеділок, 20 вересня. 18-річний стрілець Тимур Бекмансуров, який вбив вісьмох людей, помер в лікарні під час операції.

Спочатку повідомлялося, що злочинець був ліквідований під час затримання, проте стало відомо, що підозрюваний вижив і у важкому стані був доставлений в лікарню. Про це пишуть російські ЗМІ.

Попередньо відомо, що Бекмансуров отримав вогнепальні поранення, у тому числі в груди. Співробітник Дорожньо-постової служби поранив зловмисника, підбіг до нього і знешкодив, після чого став надавати першу допомогу.

Очевидці трагедії поділилися новими подробицями. Хлопець, який жив зі стрільцем в одному під’їзді, розповів, що Тимур весь в чорному, поспішаючи, вийшов з дому, сів у синю Mazda 6 на заднє сидіння і поїхав. Як з’ясувалося через півгодини, він почав розстрілювати людей в Пермському державному університеті.

Нагадаємо, в ході нападу Бекмансуров застрелив охоронця і вбив ще сімох людей, 19 осіб отримали поранення. Навчальний процес в пермських школах призупинено до повної перевірки систем безпеки.

За інформацією російських ЗМІ, терорист готувався до цього ще з 10 класу — тоді він почав збирати гроші на купівлю. Спочатку він планував напасти на колишню школу, але в березні рішення змінив.