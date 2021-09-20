Гітара Deluxe Jeep, фото: Wallace Detroit Guitars

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Jeep уклав партнерство з компанією Wallace Detroit Guitars, яка виготовляє гітари з дерева, знайденого в покинутих будівлях Детройта — колись найважливішого міста американського автопрому.

Партнерство передбачає, що Wallace Detroit Guitars під замовлення за 90 днів виготовлятиме гітари під назвою Deluxe Jeep, які символізуватимуть «прихильність до бренду Jeep, музики Детройта та його автомобільного коріння». Про це повідомляється на сайті компанії.

Детройт завжди був місцем, де робили відмінні автомобілі і відмінну музику. Тепер ви можете стати власником частинки цієї автомобільної та музичної традиції, — зазначають у Wallace Detroit Guitars.

Гриф електрогітари виготовлений з клену, корпус — з обробленої деревини будинків Детройта, а звукознімач виконаний у вигляді фірмової решітки радіатора автомобілів Jeep на тлі білої накладки зі скошеним краєм. Нижче за допомогою термоклейма нанесена зірка в колі — емблема армії США.

Ззаду корпус гітари прикрашений вигравіруваним логотипом Jeep і топографічною картою Детройта. Крім цього, у комплект гітари входять кофр і ремінець, зроблений перероблених після завершення терміну служби автомобільних ременів безпеки.

На честь випуску цієї гітари рок-група Detroit Dreamers випустила пісню під назвою Dreamers, яку виконають перед робітниками на заводі Mack Avenue у Детройті. Це підприємство було закрито у 1979 році, проте в останні роки поновило роботу.