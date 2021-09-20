Виверження вулкана в районі Ель-Пасо. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n160434-potoky-lavy-zatopyly-kanary-zahopluuche-video-vyverjennya-vulkana.html

Ракурс

Вулкан Камбре-В'єха на острові Ла-Пальма почав виверження у неділю, 19 вересня.

До початку виверження вулкан на Канарських островах понад тиждень проявляв сейсмічну активність — за тиждень вулканологи зафіксували понад 22 тис. підземних поштовхів на вулканічній гряді. Це перше виверження вулкана Камбре-В'єха з 1971 року. Про це повідомляє Watchers.news.

Виверження викликало захоплюючі фонтани лави за одну ніч, тоді як потоки лави зруйнували кілька будинків і перетнули шосе Таканде. Місцева влада оголосила про евакуацію 10 тис. місцевих мешканців із муніципалітетів Ель -Пасо, Лос-Льянос-де-Арідан, Фуенкалієнте та Тазакорте.

Президент Канарських островів Анхель Віктор Торрес заявив, що лава рухається зі швидкістю приблизно 700 м/год у бік моря. Експерти вважають, що виверження може тривати кілька тижнів або навіть місяців.

Нагадаємо, 1 вересня вулкан Теліка в Нікарагуа активізувався і викинув хмару попелу, яка засипала розташовані поблизу населені пункти. Стратовулкан розташований за 150 км на північний захід від Манагуа та вважається найактивнішим вулканом в Нікарагуа.

Джерело: Watchers. news