Извержение вулкана в районе Эль-Пасо. Скриншот с видео

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Ракурс

Вулкан Камбре-Вьеха на острове Ла-Пальма начал извержение в воскресенье, 19 сентября.

До начала извержения вулкан на Канарских островах больше недели проявлял сейсмическую активность — за неделю вулканологи зафиксировали более 22 тыс. подземных толчков на вулканической гряде. Это первое извержение вулкана Камбре-Вьеха с 1971 года. Об этом сообщает Watchers.news.

Извержение вызвало захватывающие фонтаны лавы за одну ночь, в то время как потоки лавы разрушили несколько домов и пересекли шоссе Таканде. Местные власти объявили об эвакуации 10 тыс. местных жителей из муниципалитетов Эль-Пасо, Лос-Льянос-де-Аридан, Фуэнкалиенте и Тазакорте.

Президент Канарских островов Анхель Виктор Торрес заявил, что лава движется со скоростью примерно 700 м/час в сторону моря. Эксперты считают, что извержение может длиться несколько недель или даже месяцев.

Напомним, 1 сентября вулкан телика в Никарагуа активизировался и выбросил облако пепла, которое засыпало расположенные поблизости населенные пункты. Стратовулкан расположен в 150 км к северо-западу от Манагуа и считается самым активным вулканом в Никарагуа.

Источник: Watchers. news