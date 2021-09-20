ВСК по делу «вагнеровцев» прервала экс-руководителя ГУР Бурбу на полуслове, скриншот видео

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Ракурс

Временная следственная комиссия Рады 20 сентября продолжила расследование возможного срыва «спецмероприятия» по задержанию «вагнеровцев».

В Раде сегодня допросили экс-начальника разведки Минобороны Василия Бурбу. Рассказ бывшего главы Главного управления разведки остановили, когда Бурба дошел до важнейшей части своего доклада.

Об этом сегодня сообщили нардеп Роман Костенко и журналист Юрий Бутусов в своих соцсетях. О том, что комиссия решила срочно объявить перерыв до вторника без объяснения причин, рассказала и глава ВСК Марьяна Безуглая.

Когда Бурба дошел до важной части своего доклада, комиссия решила срочно объявить перерыв до завтра без объяснения причин, — написал Костенко на своей странице в Фейсбук.

Безуглая на брифинге сообщила, что ВСК изучает вопрос приглашения на заседание комиссии президента Владимира Зеленского и главы его аппарата Андрея Ермака.

Кроме того, глава комиссии зачитала краткий предварительный итог нескольких заседаний ВСК. По ее словам, часть выводов войдет в окончательный отчет, который подадут в Раду.

Члены ВСК якобы установили, что действия украинских разведчиков могли отследить и начать собственную контригру российские спецслужбы. Именно поэтому они якобы и позволили выехать членам ЧВК «Вагнера» из России в Беларусь.

На вопрос о том, проводилась ли все же украинскими разведчиками специальная операция, Безуглая прямого ответа не дала. Председатель комиссии призвала украинские спецслужбы исследовать дезинформационную операцию, которую якобы развернули россияне после провала задержания «вагнеровцев».

По данным источников Бутусова, Бурба выступал перед ВСК с 9.00 утра, последовательно рассказывал о планировании и о самой спецоперации.

Журналист предполагал, что заседание продлится еще минимум несколько часов, поскольку у депутатов есть много вопросов, «проверяют все детали».

Однако ВСК без объяснения причины объявила перерыв до 21 сентября.

Бутусов утверждает, что решение о перерыве и переносе заседания было принято, когда Бурба начал рассказывать, кто и при каких обстоятельствах дал команду перенести спецоперацию.

10 сентября, после одного из предыдущих заседаний ВСК, Безуглая, которая представляет «Слугу народа», рассказала, что украинские разведчики провели специальное мероприятие по задержанию и возвращению в Украину участников ЧВК «Вагнера». Более 30 наемников принимали участие в войне в Сирии, более 20 — на Донбассе. Главное управление разведки Минобороны и СБУ начали «спецмероприятие», чтобы «попробовать вытянуть часть тех, кто воевал на Донбассе». Однако, как подчеркнула глава ВСК, спецоперации не было.

Напомним, что в комиссию входят преимущественно нардепы СН. Представители «Голоса» и «ЕС» решили игнорировать заседания ВСК, поскольку ее создали не сугубо для расследования «вагнергейта», но и других возможных преступлений высших госчиновника и нардепов.