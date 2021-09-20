ТСК у справі "вагнерівців" перервала доповідь екс-керівника ГУР на півслові, скріншот відео

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Тимчасова слідча комісія Ради 20 вересня продовжила розслідування ймовірного зриву «спецзаходу» із затримання «вагнерівців».

У Раді сьогодні допитали екс-начальника розвідки у справі «вагнерівців». Розповідь Василя Бурби, колишнього очільника Головного управління розвідки, зупинили, коли той дійшов до надзвичайно важливої частини своєї доповіді.

Про це сьогодні повідомив нардеп Роман Костенко і журналіст Юрій Бутусов у своїх соцмережах. Про те, що комісія вирішила терміново оголосити перерву до вівторка без пояснення причин, розповіла й очільник ТСК Мар’яна Безугла.

Коли Василь Бурба дійшов до найважливішої частини своєї доповіді, Комісія вирішила терміново оголосити перерву до завтра без пояснення причин, — написав Костенко на своїй сторінці в Фейсбук.

Безугла на брифінгу повідомила, що в ТСК вивчають питання запрошення на засідання комісії президента Володимира Зеленського та очільника його апарату Андрія Єрмака.

Крім того, очільник комісії зачитала короткий попередній підсумок кількох засідань ТСК. За її словами, частина висновків увійде у кінцевий звіт, який подадуть у Раду.

Члени ТСК начебто встановили, що дії українських розвідників могли відстежити і почати власну контргру російські спецслужби. Саме тому вони нібито й дозволили виїхати членам ПВК «Вагнера» з Росії у Білорусь.

На питання про те, чи все ж проводилася українськими розвідниками спеціальна операція, Безугла прямої відповіді не дала. Голова комісії закликала українські спецслужби дослідити дезінформаційну операцію, яку нібито розгорнули росіяни після провалу затримання «вагнерівців».

За даними джерел Бутусова, Бурба виступав перед ТСК з 9.00 ранку, послідовно розповідав про планування і під час спецоперації.

Журналіст припускав, що засідання триватиме ще мінімум кілька годин, оскільки у депутатів є багато питань, «перевіряють всі деталі».

Однак ТСК без пояснення причини оголосила перерву до 21 вересня.

Бутусов стверджує, що рішення про перерву і перенесення засідання було прийнято, коли Бурба почав розповідати, хто і за яких обставин дав команду перенести спецоперацію.

10 вересня, після одного з попередніх засідань ТСК, Безугла, яка представляє «Слугу народа», розповіла, що українські розвідники провели спеціальний захід щодо затримання і повернення в Україну учасників ПВК «Вагнер». Понад 30 найманців брали участь у війні в Сирії, більше ніж 20 — на Донбасі. Головне управління розвідки Міноборони та СБУ розпочали «спецзахід», аби «спробувати витягти частину тих, хто воював на Донбасі». Однак, як підкреслила глава ТСК, спецоперації не було.

Нагадаємо, що до комісії входять переважно нардепи СН. Представники «Голосу» та «ЄС» вирішили ігнорувати засідання ТСК, оскільки її створили не суто задля розслідування «вагнергейту», але й інших ймовірних злочинів вищих держпосадовців та нардепів.