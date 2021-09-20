Коронавірус в Україні. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n160432-moz-ogolosylo-vidsotok-nescheplenyh-covid-hvoryh-u-likarnyah-ukrayiny.html

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Коронавірус в Україні швидко поширюється, а деякі люди відмовляються робити щеплення. Однак більшість хворих на коронавірус, які потрапляють у лікарні, — невакциновані.

Йдеться про 98,1% госпіталізованих із COVID-19 за останні три місяці. Про це повідомив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

Якщо ви хочете вберегти себе від важкого перебігу, госпіталізації та смерті — зробіть щеплення вже сьогодні, — заявив він.

Санлікар додав, що кількість нових випадків COVID-19 за добу збільшилась вдвічі за минулий тиждень: з 3,3 тис. за понеділок, 13 вересня, до понад 6 тис. за п’ятницю, 17 вересня.

У зоні найвищого ризику важкого перебігу та смерті від COVID-19 перебувають люди старше 60 років та особи з супутніми захворюваннями. Також сюди входять українці, які щоденно контактують з великою кількістю людей, наприклад, медики, освітяни та соцпрацівники.

Нагадаємо, статистика коронавірусу в Україні на вихідні традиційно зменшилася, але багато хворих потребують госпіталізації. За 19 вересня в Україні зафіксували 2 тис. 265 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Серед хворих — 275 дітей та 22 медпрацівників. До лікарень потрапили 1 тис. 225 осіб, а 44 хворих померли. Подолали коронавірус за добу 565 осіб. Було зроблено 24 тис. 792 тести на коронавірус різними методами.