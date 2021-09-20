Поліція розповіла, де купити фальшиві ковід-довідки. Фото: unn.com.ua

https://racurs.ua/ua/n160431-telegram-kanal-i-turagenciyi-policiya-rozpovila-de-kupyty-falshyvi-kovid-dovidky.html

Ракурс

Підробку документів про вакцинацію та відсутність захворювання на COVID-19 викрили правоохоронці.

За минулий тиждень поліцейські провели 14 обшуків, що стосуються фактів підроблення результатів ПЛР-тестів, довідок про вакцинацію, міжнародних свідоцтв про вакцинацію та ковід-сертифікатів. Два обшуки правоохоронці провели в лікарнях, ще з двома прийшли в туристичні агенції. Про це 20 вересня заявив голова Національної поліції Ігор Клименко на засіданні Державної комісії ТЕБ та НС, передає урядовий портал.

Виявилося, що до продажу підроблених довідок були причетні троє лікарів та семеро посередників у шести областях. У ході слідчих дій вилучили 50 міжнародних свідоцтв про вакцинацію та 107 ПЛР-тестів. Також правоохоронці заблокували телеграм-канал, яким займався розповсюдженням фейкових документів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вже доручив МВС та Міністерству охорони здоров’я спільно з Службою безпеки України продовжити роботу щодо викриття зловмисників, які торгують підробленими COVID-сертифікатами.

Також наголошується, що комісія ТЕБ і НС розгляне питання встановлення по всій території України жовтого рівня епіднебезпеки з 22 вересня.

Нагадаємо, згенерувати та друкувати цифровий COVID-сертифікат в Україні можна буде вже наприкінці вересня. Це можна буде зробити на порталі «Дія». У Міністерстві цифрової трансформації запевняють, що згенерувати такий сертифікат дуже легко.