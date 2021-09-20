В Україні триває запроваджений у зв’язку з епідемією коронавірусу карантин, фото: «Укрінформ»

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Нові карантинні обмеження, запроваджені для запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, сьогодні, 20 вересня, набули чинності в Україні.

Відповідні зміни передбачені урядовою постановою № 954 від 13 вересня, повідомляє агентство «Укрінформ».

Так, тепер COVID-сертифікати матимуть дві опції — жовту або зелену відмітку:

«жовтий» сертифікат матиме інформацію про перше щеплення від коронавірусу;

«зелений» — про проходження повного курсу вакцинації.

Також COVID-сертифікати міститимуть інформацію про вакцинацію, одужання від COVID-19 або негативний результат тестування на коронавірусу (діє 72 години).

У разі запровадження жовтого рівня епідемічної небезпеки навчальні заклади працюватимуть за умови наявності не менше ніж 80% працівників з «жовтими» чи «зеленими» COVID-сертифікатами.

Крім того, обмеження жовтого рівня епіднебезпеки не застосовуватимуться, якщо всі учасники (відвідувачі) та щонайменше 80% організаторів масових заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів та басейнів матимуть «жовті» чи «зелені» COVID-сертифікати.

Остаточне рішення щодо того, надавати послуги лише вакцинованим чи дотримуватися всіх карантинних обмежень, залишається за власником.

Водночас у разі запровадження червоного рівня епідемічної небезпеки заклади освіти працюватимуть лише в разі, якщо 100% працівників матимуть «зелений» COVID-сертифікат.

Чинні обмеження червоного рівня не застосовуватимуться в разі наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, зокрема і релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів, «зеленого» COVID-сертифікату.

Особи, які перетинають кордон України, можуть не проходити самоізоляцію в разі наявності «жовтого» чи «зеленого» COVID-сертифіката або одужання від COVID-19. Це ж стосується осіб, які прибувають з тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, за минулу добу, 19 вересня, в Україні госпіталізували понад 1 тис. 200 хворих на COVID-19.

Джерело: «Укрінформ»