В Украине продолжается введенный в связи с эпидемией коронавируса карантин, фото: «Укринформ»

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Новые карантинные ограничения, введенные для предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID-19, сегодня, 20 сентября, вступили в силу в Украине.

Соответствующие изменения предусмотрены правительственным постановлением № 954 от 13 сентября, сообщает агентство «Укринформ».

Так, теперь COVID-сертификаты будут иметь две опции — желтую или зеленую отметку: «желтый» сертификат будет иметь информацию о первой прививке от коронавируса; «зеленый» — о прохождении полного курса вакцинации.

Также COVID-сертификаты будут содержать информацию о вакцинации, выздоровлении от COVID-19 или отрицательном результате тестирования на коронавирус (действует 72 часа).

В случае введения желтого уровня эпидемической опасности учебные заведения будут работать при наличии не менее 80% работников с «желтыми» или «зелеными» COVID-сертификатами.

Кроме того, ограничения желтого уровня эпидопасности будут применяться, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь «желтые» или «зеленые» COVID-сертификаты.

Окончательное решение о том, предоставлять услуги только вакцинированным или соблюдать все карантинные ограничения, остается за владельцем.

В то же время в случае введения красного уровня эпидемической опасности учебные заведения будут работать только в случае, если 100% работников будут иметь «зеленый» COVID-сертификат.

Действующие ограничения красного уровня будут применяться в случае наличия у всех участников (посетителей), работников и организаторов массовых мероприятий, в том числе и религиозных, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов, «зеленого» COVID-сертификата.

Лица, пересекающие границу Украины, могут не проходить самоизоляцию при наличии «желтого» или «зеленого» COVID-сертификата или выздоровления от COVID-19. Это же касается лиц, прибывающих из временно оккупированных территорий.

Напомним, за прошедшие сутки, 19 сентября, в Украине госпитализировали более 1 тыс. 200 больных COVID-19.

Источник: «Укринформ»