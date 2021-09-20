Паука-убийцу дома нашел житель Одесской области. Фото: vpravda.ru

https://racurs.ua/n160411-pauka-ubiycu-doma-nashel-jitel-odesskoy-oblasti-foto.html

Ракурс

В Одесской области местный житель нашел у себя дома опасного паука-каракурта. Его укус в 50 раз ядовитее, чем укус тарантула.

Находку он обнаружил на территории частного дома. Фотографии паука Тарас Демидович из Измаила опубликовал на своей странице в Facebook.

Собираю насос от бассейна и тут такой красавец. Каракурт — ядовитый паук. Его яд в 15 раз сильнее яда гремучей змеи и смертелен даже для таких крупных животных, как верблюды и лошади, — написал он.

Такое жуткое соседство мужчину не испугало: он поселил паука в террариум. Яд каракурта токсичен и довольно опасен для человека. Укус паука парализует дыхательный центр в продолговатом мозгу. Это вызывает затруднение дыхания.

Если каракурт попался вам на пути, то поддаваться панике не стоит. Эксперты утверждают, что паук не агрессивен и может укусить, как правило, только в том случае, если на него наступили.

Напомним, в июне пауки в Австралии устроили настоящий «апокалипсис» и напугали местных жителей — убегая от потопа, эти необычные членистоногие создали за собой гигантские сетки, которые накрыли все побережье.