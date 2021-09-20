Месси обиделся на тренера после замены в матче против Лиона. Фото: FB Прикольный футбол

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Ракурс

Лионель Месси, аргентинский футболист, обиделся на главного тренера ПСЖ Маурисио Почеттино.

Нападающий парижского клуба не пожал руку тренеру после замены в матче против «Лиона» в матче шестого тура французской лиги 1. На 76-й минуте после замены Месси прошел мимо тренера и ушел на скамейку запасных. Матч закончился победой ПСЖ со счетом 2:1.

После матча тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал свое решение заменить Месси. Он отметил, что именно тренер принимает решение о заменах, а кому-то такие действия «могут нравиться, а могут и не нравиться».

Я думаю, что все знают, что у нас очень много хороших игроков в команде из 35 человек. Мы должны делать выбор состава к игре, а затем в матче, думая о лучшем для команды и каждого игрока, — цитирует Почеттино издание RMC Sport.

Как известно, ПСЖ побеждает только без Лионеля Месси, хотя он и сыграл в трех матчах. Месси дебютировал в игре с «Реймсом». Там вышел уже при счете 2:0, но результативными действиями не отметился. В Лиге чемпионов аргентинец сыграл против «Брюгге» — ничья 1:1. Месси еще раз сыграл в старте, но при счете 1:1 с «Лионом» пошел на замену. ПСЖ забил победный гол на 94-й минуте. Опять без него. Итоги первого месяца Месси в ПСЖ: 0 голов, 0 ассистов, 2 попадания в перекладину.

Напомним, руководство французского футбольного клуба «Пари-Сен-Жермен» увеличило стоимость самого дорогого футболиста в мире Килиана Мбаппе до 200 млн евро.

Источник: RMC Sport