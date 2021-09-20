Мессі образився на тренера після заміни в матчі проти Ліона. Фото: FB Прикольный футбол

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Ракурс

Ліонель Мессі, аргентинський футболіст, образився на головного тренера ПСЖ Маурісіо Почеттіно.

Нападаючий парижського клубу не потиснув руку тренеру після заміни в матчі проти «Ліона» в матчі шостого туру французької ліги 1. На 76-й хвилині після заміни Мессі пройшов повз тренера і пішов на лаву запасних. Матч закінчився перемогою ПСЖ із рахунком 2:1.

Після матчу тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно прокоментував своє рішення замінити Мессі. Він зазначив, що саме тренер приймає рішення про заміни, а комусь такі дії «можуть подобатися, а можуть і не подобатися».

Я думаю, що всі знають, що у нас дуже багато хороших гравців в команді з 35 осіб. Ми повинні робити вибір складу до гри, а потім в матчі, думаючи про краще для команди і кожного гравця, — цитує Почеттіно видання RMC Sport.

Як відомо, ПСЖ перемагає тільки без Ліонеля Мессі, хоча він і зіграв у трьох матчах. Мессі дебютував у грі з «Реймсом». Там вийшов вже за рахунку 2:0, але результативними діями не відзначився. У Лізі чемпіонів аргентинець зіграв проти «Брюгге» — нічия 1:1. Мессі ще раз зіграв у старті, але за рахунку 1:1 з «Ліоном» пішов на заміну. ПСЖ забив переможний гол на 94-й хвилині. Знову без нього. Підсумки першого місяця Мессі в ПСЖ: 0 голів, 0 асистів, 2 попадання в поперечину.

Нагадаємо, керівництво французького футбольного клубу «Парі-Сен-Жермен збільшило вартість найдорожчого футболіста в світі Кіліана Мбаппе до 200 млн євро.

Джерело: RMC Sport