Фейсбук. Фото: PA

https://racurs.ua/ua/n160408-ce-inshyy-svit-feysbuk-vidpoviv-na-zvynuvachennya-pro-puhnasti-akaunty-vip-osib.html

Ракурс

Facebook, популярна соціальна мережа, гостро відреагувала на недавні звинувачення на адресу компанії. Її запідозрили в більш лояльному ставленні до знаменитостей, ніж до звичайних користувачів.

Віце-президент Facebook Нік Клегг заявив, що редакція The Wall Street Journal у своїй серії розслідувань помилково інтерпретувала отримані матеріали про роботу компанії. Про це він написав у корпоративному блозі.

Він також заявив, що компанія намагається поліпшити якість свого продукту, ґрунтуючись на внутрішніх досліджень. І хоча не кожне рішення стає вдалим, «це не означає, що команда Facebook не розглядає ряд різних поліпшень».

Нам би хотілося, щоб існували прості відповіді на складні питання і щоб вибір, який ми робимо, не вимагав жорстоких компромісів. Але ми живемо в іншому світі, — прокоментував ситуацію Клегг.

В середині вересня The Wall Street опублікувала розслідування, ґрунтуючись на внутрішніх даних Facebook. Газета повідомила, що компанія створила «білий список» користувачів, яким дозволено порушувати правила соцмережі.

Редакція повідомила про існування програми XCheck, яка дозволяє постам знаменитостей (політиків, спортсменів, музикантів) проходити більш «м'яку» модерацію, на відміну від постів звичайних користувачів.

Так, наприклад, фото з оголеним тілом може залишатися в профілі знаменитості протягом декількох годин, тоді як у звичайних користувачів соцмережа видаляє подібний контент протягом декількох хвилин.