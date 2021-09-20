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Ракурс
Фейсбук. Фото: PA

Это другой мир — Фейсбук ответил на обвинения о «пушистых» аккаунтах вип-персон

20 сен 2021, 10:19
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Facebook, популярна социальна сеть, остро отреагировала на недавние обвинения в адрес компании. Ее заподозрили в более лояльном отношении к знаменитостям, чем к рядовым пользователям.

Вице-президент Facebook Ник Клегг заявил, что редакция The Wall Street Journal в своей серии расследований ошибочно интерпретировала полученные материалы о работе компании. Об этом он написал в корпоративном блоге.

Он также заявил, что компания пытается улучшить качество своего продукта, основываясь на внутренних исследований. И хотя не каждое решение оказывается удачным, «это не значит, что команда Facebook не рассматривает ряд различных улучшений».

Нам бы хотелось, чтобы существовали простые ответы на сложные вопросы и чтобы выбор, который мы делаем, не требовал жестоких компромиссов. Но мы живем в другом мире, — прокомментировал ситуацию Клегг.

В середине сентября The Wall Street опубликовала расследования, основываясь на внутренних данных Facebook. Газета сообщила, что компания создала «белый список» пользователей, которым разрешено нарушать правила соцсети.


Редакция выяснила о существовании программы XCheck, которая позволяет постам знаменитостей (политиков, спортсменов, музыкантов) проходить более «мягкую» модерацию, чем посты рядовых пользователей.

Так, например, фото с обнаженным телом может оставаться в профиле знаменитости в течение нескольких часов, тогда как у обычных пользователей соцсеть удаляет подобный контент в течение нескольких минут.

Источник: Ракурс


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