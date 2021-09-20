Павука-вбивцю вдома знайшов житель Одещини. Фото: vpravda.ru

https://racurs.ua/ua/n160411-pavuka-vbyvcu-vdoma-znayshov-jytel-odeschyny-foto.html

Ракурс

На Одещині місцевий житель знайшов у себе вдома небезпечного павука-каракурта. Його укус у 50 разів отруйніший, ніж укус тарантула.

Знахідку він виявив на території приватного будинку. Світлини павука Тарас Демидович з Ізмаїла опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Збираю насос від басейну і тут такий красень. Каракурт — отруйний павук. Його отрута в 15 разів сильніша за отруту гримучої змії та смертельна навіть для таких великих тварин, як верблюди та коні, — написав він.

Таке моторошне сусідство чоловіка не злякало: він поселив павука в тераріум. Отрута каракурта токсична і досить небезпечна для людини. Укус павука паралізує дихальний центр у довгастому мозку. Це викликає утруднення дихання.

Якщо каракурт трапився вам на шляху, то піддаватися паніці не варто. Експерти стверджують, що павук не агресивний і може вкусити, як правило, тільки якщо на нього наступили.

Нагадаємо, у червні павуки в Австралії влаштували справжній «апокаліпсис» і налякали місцевих жителів — тікаючи від потопу, ці незвичайні членистоногі створили за собою гігантські сітки, які вкрили все узбережжя.