Полиция рассказала, где купить фальшивые ковид-справки. Фото: unn.com.ua

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Ракурс

Подделку документов о вакцинации и отсутствии заболевания COVID-19 разоблачили правоохранители.

За прошедшую неделю полицейские провели 14 обысков, касающихся фактов подделки результатов ПЦР-тестов, справок о вакцинации, международных свидетельств о вакцинации и ковид-сертификатов. Два обыска правоохранители провели в больницах, еще с двумя пришли в туристические агентства. Об этом 20 сентября заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко на заседании Государственной комиссии ТЭБ и ЧС, передает правительственный портал.

Оказалось, что к продаже поддельных справок были причастны три врача и семь посредников в шести областях. В ходе следственных действий изъяли 50 международных свидетельств о вакцинации и 107 ПЦР-тестов. Также правоохранители заблокировали телеграм-канал, которым занимался распространением фейковых документов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль уже поручил МВД и Министерству здравоохранения совместно со Службой безопасности Украины продолжить работу по разоблачению злоумышленников, торгующих поддельными COVID-сертификатами.

Также отмечается, что комиссия ТЭБ и ЧС рассмотрит вопрос установки по всей территории Украины желтого уровня епиднебезопасности с 22 сентября.

Напомним, генерировать и печатать цифровой COVID-сертификат в Украине можно будет уже в конце сентября. Это можно будет сделать на портале «Дія». В Министерстве цифровой трансформации уверяют, что создать такой сертификат очень легко.