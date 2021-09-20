Вакцинировать подростков от коронавируса начали в Великобритании

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В мире продолжается вакцинация от коронавируса
Вакцинировать подростков от коронавируса начали в Великобританииhttps://racurs.ua/n160430-vakcinirovat-podrostkov-ot-koronavirusa-nachali-v-velikobritanii.htmlРакурс
В Великобритании сегодня, 20 сентября, начали прививать от коронавирусной болезни COVID-19 подростков в возрасте от 12 до 15 лет.
Таким образом, прививки могут получить около 3 млн подростков. Об этом сообщает издание SkyNews.
Подросткам предложат сделать прививку одной дозой вакцины Pfizer. Ожидается, что это существенно уменьшит вероятность того, что подросток заболеет COVID-19.
Согласия родителей для этого не нужно будет получать, если ребенок будет считаться способным самостоятельно принимать решения.
Ожидается, что вакцинация в основном будет осуществляться в школах. Директорам школ дано указание связываться с полицией, если рядом будут проходить протесты против вакцинации.
Ранее вакцины подросткам уже предложили несколько стран, среди которых Франция и Германия.
Напомним, в Украине недавно после прививки от коронавируса умер 19-летний студент.
Источник: SkyNews
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