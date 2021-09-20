Вакцинировать подростков от коронавируса начали в Великобритании

В мире продолжается вакцинация от коронавируса

https://racurs.ua/n160430-vakcinirovat-podrostkov-ot-koronavirusa-nachali-v-velikobritanii.html

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В Великобритании сегодня, 20 сентября, начали прививать от коронавирусной болезни COVID-19 подростков в возрасте от 12 до 15 лет.

Таким образом, прививки могут получить около 3 млн подростков. Об этом сообщает издание SkyNews.

Подросткам предложат сделать прививку одной дозой вакцины Pfizer. Ожидается, что это существенно уменьшит вероятность того, что подросток заболеет COVID-19.

Согласия родителей для этого не нужно будет получать, если ребенок будет считаться способным самостоятельно принимать решения.

Ожидается, что вакцинация в основном будет осуществляться в школах. Директорам школ дано указание связываться с полицией, если рядом будут проходить протесты против вакцинации.

Ранее вакцины подросткам уже предложили несколько стран, среди которых Франция и Германия.

Напомним, в Украине недавно после прививки от коронавируса умер 19-летний студент.

Источник: SkyNews