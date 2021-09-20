Вакцинувати підлітків від коронавірусу розпочали у Великій Британії

У світі триває вакцинація від коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n160430-vakcynuvaty-pidlitkiv-vid-koronavirusu-rozpochaly-u-velykiy-brytaniyi.html

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У Великій Британії сьогодні, 20 вересня, почали щеплювати від коронавірусної хвороби COVID-19 підлітків віком від 12 до 15 років.

Таким чином, щеплення можуть отримати близько 3 млн підлітків. Про це повідомляє видання SkyNews.

Підліткам пропонуватимуть зробити щеплення однією дозою вакцини Pfizer. Очікується, що це суттєво зменшить ймовірності того, що молода людина захворіє на COVID.

Згоди батьків для цього не потрібно буде отримувати, якщо дитина вважатиметься здатною самостійно приймати рішення.

Очікується, що вакцинація здебільшого здійснюватиметься у школах. Д иректорам шкіл дано вказівку зв’язуватися з поліцією, якщо поруч відбуватимуться протести проти вакцинації.

Раніше вакцини підліткам вже запропонували кілька країн, серед яких Франція та Німеччина.

Нагадаємо, в Україні нещодавно після щеплення від коронавірусу помер 19-річний студент.

Джерело: SkyNews