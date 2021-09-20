Как разбудить иммунитет против рака, придумали ученые. Фото: iStock

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Лечение рака — сложный процесс, потому что злокачественные клетки умеют прятаться от иммунной защиты. Чтобы разбудить иммунитет на борьбу с раком, исследователи пытаются создать нечто вроде противораковых вакцин.

Ученые берут раковые белки или их фрагменты и показывают их иммунитету в надежде, что он активируется и начнет работать против рака в полную силу, пишет Cell.

Такие препараты иногда срабатывают, но часто иммунная система так и продолжает спать. Чтобы снова запустить иммунную противораковую реакцию, нужно заменить одни противораковые Т-клетки другими. То есть противораковую вакцину нужно индивидуализировать.

Исследователи советуют выбрать белок, на который иммунная система до сих пор реагировала слабо, и активировать ее дозой именно этого белка. В экспериментах с мышами, у которых была опухоль в легких, ее удалось уменьшить таким способом на 27%.

Причем среди Т-клеток, подхвативших эстафету борьбы с раком, появлялись такие, которые надолго запоминали молекулярные свойства опухоли. Такие клетки могли бы заново запустить противораковую иммунную реакцию, даже спустя долгое время.

Напомним, лекарство против рака удалось изобрести ученым из Оксфордского университета и Института исследований рака имени Людвига. Ученые разработали уникальную терапевтическую вакцину против онкологии с помощью технологии, используемой в вакцине от коронавируса AstraZeneca.

Источник: Cell