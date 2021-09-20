Як розбудити імунітет проти раку, придумали вчені. Фото: iStock

https://racurs.ua/ua/n160429-yak-rozbudyty-imunitet-proty-raku-prydumaly-vcheni.html

Ракурс

Лікування раку — складний процес, тому що злоякісні клітини вміють ховатися від імунного захисту. Щоб розбудити імунітет на боротьбу з раком, дослідники намагаються створити щось на зразок протиракових вакцин.

Вчені беруть ракові білки або їхні фрагменти та показують їх імунітету в надії, що він активується і почне працювати проти раку в повну силу, пише Cell.

Такі препарати іноді спрацьовують, але часто імунна система так і продовжує спати. Щоби знову запустити імунну протиракову реакцію, потрібно замінити одні протиракові Т-клітини іншими. Тобто протиракову вакцину потрібно індивідуалізувати.

Дослідники радять вибрати білок, на який імунна система досі реагувала слабо, і активувати її дозою саме цього білка. В експериментах з мишами, у яких була пухлина у легенях, її вдалося зменшити таким способом на 27%.

Причому серед Т-клітин, які підхоплювали естафету боротьби з раком, з’являлися такі, які надовго запам’ятовували молекулярні властивості пухлини. Такі клітини могли б заново запустити протиракову імунну реакцію, навіть через довгий час.

Нагадаємо, ліки проти раку вдалося винайти вченим з Оксфордського університету й Інституту досліджень раку імені Людвіга. Науковці розробили унікальну терапевтичну вакцину проти онкології за допомогою технології, яку використовують у вакцині від коронавірусу AstraZeneca.

Джерело: Cell