Газпром відмовився збільшити прокачку газу через ГТС України. Фото: 1news.com.ua

https://racurs.ua/ua/n160428-gazprom-dotyskaie-ievropu-rosiyany-ne-pustyat-cherez-ukrayinu-bilshi-obsyagy-gazu.html

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«Газпром» відмовився бронювати додаткову транзитну потужність через Україну й викупив лише третину від запропонованої транзитної потужності газопроводу «Ямал-Європа».

Про такі рішення російського газового монополіста свідчать підсумки аукціонів бронювання на жовтень. Зазначається, що підсумки аукціонів бронювання газотранспортних потужностей польського та українського транзитних коридорів в дефіцитному 2021 році «сильно впливають на ціну газу на спотовому ринку і ціну акцій» російської компанії. Про це 20 вересня повідомляє «Інтерфакс».

Зазначається, що Оператор газотранспортної системи України (ОГТСУ) розподілив пропоновані потужності за двома маршрутами. На газовимірювальній станції Суджа було запропоновано 9,8 млн куб. м на добу, ще 5,2 млн куб. м на добу — на ГВС Сохранівка. Вони залишилися незатребуваними.

Також повідомляється, що у «Газпрому» на 2021 рік діє довгострокове бронювання українських потужностей в обсязі 40 млрд куб. м (109 млн куб. м на добу). У попередні місяці газовий монополіст регулярно бронював додаткову тверду транзитну потужність через Україну (до 15 млн куб. м на добу) і ніколи не замовляв додаткову переривчасту потужність, пропоновану ОГТСУ (пропонувалося до 63,7 млн куб. м на добу).

На вересень український оператор виставляв додаткові потужності в 15 млн куб. м на добу на ГВС Суджа, з яких були заброньовані лише 650 тис. куб. м на добу.

Як свідчать біржі ICE Futures, ціна газу в Європі стрибнула до 912 дол. за 1 тис. куб. м. Паливо подорожчало через те, що відмову «Газпрому» бронювати додаткові транзитні потужності через Україну на жовтень, а також використання неповної потужності газопроводу «Ямал-Європа».

Раніше повідомлялося, що обмеження потужності «Північного потоку-2», пов’язане з дією оновленої газової директиви Євросоюзу, можна обійти лише в тому випадку, якщо «Газпром» продасть газогін.

Нагадаємо, в Європейському парламенті вважають, що «Газпром» може бути причетним до зростання цін на газ в Європі та збільшення рахунків за газ для європейців. Євродепутати запідозрили «Газпром» в можливих навмисних маніпуляціях ринком і порушеннях правил конкуренції ЄС. Через потенційні ринкові маніпуляції російську компанію почнуть перевіряти.

Джерела: «Інтерфакс», ICE Futures