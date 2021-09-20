Газпром отказался увеличить прокачку газа через ГТС Украины. Фото: 1news.com.ua

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«Газпром» отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину и выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности газопровода «Ямал-Европа».

О таких решениях российского газового монополиста свидетельствуют итоги аукционов бронирования на октябрь. Отмечается, что итоги аукционов бронирования газотранспортных мощностей польского и украинского транзитных коридоров в дефицитном 2021 году «сильно влияют на цену газа на спотовом рынке и цену акций» российской компании. Об этом 20 сентября сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) распределил предлагаемые мощности по двум маршрутам. На газоизмерительной станции Суджа было предложено 9,8 млн куб. м в сутки, еще 5,2 млн куб. м в сутки — на ГВС Сохрановка. Они остались невостребованными.

Также сообщается, что у «Газпрома» на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м (109 млн куб. м в сутки). В предыдущие месяцы газовый монополист регулярно бронировал дополнительную твердую транзитную мощность через Украину (до 15 млн куб. м в сутки) и никогда не заказывал дополнительную прерывистую мощность, предлагаемую ОГТСУ (предлагалось до 63,7 млн куб. м в сутки).

На сентябрь украинский оператор выставлял дополнительные мощности в 15 млн куб. м в сутки на ГИС Суджа, из которых были забронированы лишь 650 тыс. куб. м в сутки.

Как свидетельствуют биржи ICE Futures, цена газа в Европе прыгнет до 912 долл. за 1 тыс. куб. м. Топливо подорожало из-за того, что отказ «Газпрома» бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину на октябрь, а также использование неполной мощности газопровода «Ямал-Европа».

Ранее сообщалось, что ограничение мощности «Северного потока-2», связанное с действием обновленной газовой директивы Евросоюза, можно обойти лишь в том случае, если «Газпром» продаст газопровод.

Напомним, в Европейском парламенте считают, что «Газпром» может быть причастен к росту цен на газ в Европе и увеличению счетов за газ для европейцев. Евродепутаты заподозрили «Газпром» в возможных намеренных манипуляциях рынком и нарушениях правил конкуренции ЕС. Из-за потенциальных рыночных манипуляций российскую компанию начнут проверять.

Источники: «Интерфакс», ICE Futures