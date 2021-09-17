Газпром. Фото: пресс-служба

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«Газпром» начнут проверять из-за потенциальных рыночных манипуляций — в Европарламенте считают, что именно «Газпром» может быть причастен к росту цен на газ в Европе и увеличения счетов за газ для европейцев.

Соответствующее письмо подписали 43 парламентария. Об этом сообщает «Интерфакс».

Евродепутаты заподозрили «Газпром» в возможных преднамеренных манипуляциях рынком и нарушениях правил конкуренции Евросоюза.

Так, в июле-сентябре 2021 года спотовые цены на газ для Европы выросли до беспрецедентного уровня — они достигли 700 долл. за 1000 кубометров. Для сравнения, в начале 2021 года цена не превышала 300 долл.

Депутаты отметили отказ компании ответить на призывы европейских потребителей природного газа гарантировать дополнительные объемы поставок газа в течение лета 2021 года из-за недостаточных запасов в преддверии зимнего сезона. При этом, как отмечается, «Газпром» имеет достаточный потенциал для производства дополнительных объемов газа.

В письме также упоминается отказ «Газпрома» от бронирования дополнительных мощностей через Украину и отказ от долгосрочного бронирования газопровода «Ямал-Европа».

Напомним, ранее мы сообщали, что ограничение мощности «Северного потока-2», связано с действием обновленной газовой директивы Евросоюза, которую можно обойти только в том случае, если «Газпром» продаст газопровод.

Источник: Интерфакс