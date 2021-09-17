"Газпром". Фото: прес-служба

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«Газпром» почнуть перевіряти через потенційні ринкові маніпуляції — в Європарламенті вважають, що саме «Газпром» може бути причетним до зростання цін на газ в Європі та збільшення рахунків за газ для європейців.

Відповідний лист підписали 43 парламентарі. Про це повідомляє «Интерфакс».

Євродепутати запідозрили «Газпром» в можливих навмисних маніпуляціях ринком і порушеннях правил конкуренції Євросоюзу.

Так, в липні-вересні 2021 року спотові ціни на газ для Європи зросли до безпрецедентних рівнів — вони досягли 700 дол. за 1000 кубометрів. Для порівняння, на початку 2021 року ціна не перевищувала 300 дол.

Депутати наголосили на відмові компанії відповісти на заклики європейських споживачів природного газу гарантувати додаткові обсяги постачання газу протягом літа 2021 року через недостатніх запасів напередодні зимового сезону. При цьому, як наголошується, «Газпром» має достатній потенціал для виробництва додаткових обсягів газу.

У листі згадується відмова «Газпрому» від бронювання додаткових потужностей через Україну і відмова від довгострокового бронювання газопроводу «Ямал-Європа».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що обмеження потужності «Північного потоку-2», пов’язане з дією оновленої газової директиви Євросоюзу, можна обійти лише в тому випадку, якщо «Газпром» продасть газогін.

Джерело: Интерфакс