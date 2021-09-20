Коронавирус в Украине. Фото: УП

https://racurs.ua/n160427-idealno-dlya-izucheniya-kovida-ekspert-o-smertnosti-i-vakcinacii-v-ukraine.html

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Коронавирус в Украине вспыхнул с новой силой. Из-за штамма «Дельта» в стране началась очередная волна заболевания.

Аналитик Евгений Истребин, который следит за COVID-статистикой с начала пандемии, назвал Украину идеальной территорией для научных исследований. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Также эксперт опубликовал графики, на которых видно три волны коронавируса:

уханьский вариант;

вариант «Альфа»;

вариант «Дельта».

Так, например, в Харьковской области темп роста заполнения койкомест составляет 51%, на Львовщине — 69%, а в Черновицкой области — 38%.

Тем временем вакцинация остается на таких уровнях:

Харьковская область — 17%/12,3%;

Львовская область — 5,3%/12,6%;

Черновицкая область — 13,3%/10%.

Статистика коронавируса в Украине на выходные традиционно уменьшилась, но многие больные нуждаются в госпитализации. За 19 сентября в Украине зафиксировали 2 тыс. 265 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Среди заболевших — 275 детей и 22 медработников. В больницы попали 1 тыс. 225 человек, а 44 больных умерли. Преодолели коронавирус за сутки 565 человек. Было сделано 24 тыс. 792 теста на коронавирус различными методами.

Напомним, в Украине при вакцинации взрослого населения разрешили комбинировать препараты от коронавируса Moderna и Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Министерство здравоохранения Украины еще в июле одобрило рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики разрешить комбинировать мРНК-вакцины.

Пресс-служба Минздрава подтвердила, что если мРНК-вакцина того же производителя недоступна, то для второй прививки можно использовать вакцину на платформе мРНК другого производителя.