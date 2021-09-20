Снес шлагбаум и стрелял в полицию — на Киевщине задержали вооруженного водителяhttps://racurs.ua/n160426-snes-shlagbaum-i-strelyal-v-policiu-na-kievschine-zaderjali-voorujennogo-voditelya.htmlРакурс
В городе Вышгороде Киевской области полицейские во время патрулирования остановили автомобиль, водитель которого хаотично двигался по дороге.
В ответ 33-водитель водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, достал оружие и начал направлять ее в сторону полицейских, после чего въехал в шлагбаум и попытался скрыться. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил начальник полиции Киевщины Андрей Небытов.
В целом нарушитель совершил около восьми выстрелов в сторону служебного автомобиля полицейских.
За сорок минут автомобиль удалось заблокировать и задержать водителя в Печерском районе столицы. Злоумышленнику грозит от девяти до 15 лет или пожизненное лишение свободы, — отметил Небытов.
В крови задержанного впоследствии обнаружили 2,5 промилле алкоголя.
33-летний киевлянин, который сел за руль навеселе, по иронии судьбы, оказался еще и членом общественного формирования по охране общественного порядка, — добавил Небытов.
Еще один инцидент со стрельбой произошел в Ивано-Франковске. Там полиция задержала 31-летнего уроженца Сумской области, который сейчас проживает в городе. Он из пистолета ранил 33-летнего местного жителя.
Инцидент произошел вчера, 19 сентября. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.
Отмечается, что около 5.15 в тот день в полицию поступило сообщение о том, что на улице Хотинской неизвестный мужчина хаотично совершает выстрелы.
Прибывшие на место инцидента, предварительно установили, что во дворе одного из домов между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого уроженец Сумщины достал предмет, похожий на пистолет, и несколько раз выстрелил в своего оппонента.
Раненого пострадавшего госпитализировали.
Злоумышленника, который ранее привлекался к уголовной ответственности, оперативно задержали недалеко от места совершения преступления. Сведения по этому инциденту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1. ст. 121 и ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (причинение тяжких телесных повреждений и совершение хулиганских действий).
Задержанному сообщено о подозрении, вскоре ему изберут меру пресечения. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.