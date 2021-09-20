Житель Киевской области открыл стрельбу по полиции, фото: Андрей Небытов.

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Ракурс

В городе Вышгороде Киевской области полицейские во время патрулирования остановили автомобиль, водитель которого хаотично двигался по дороге.

В ответ 33-водитель водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, достал оружие и начал направлять ее в сторону полицейских, после чего въехал в шлагбаум и попытался скрыться. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил начальник полиции Киевщины Андрей Небытов.

В целом нарушитель совершил около восьми выстрелов в сторону служебного автомобиля полицейских.

За сорок минут автомобиль удалось заблокировать и задержать водителя в Печерском районе столицы. Злоумышленнику грозит от девяти до 15 лет или пожизненное лишение свободы, — отметил Небытов.

В крови задержанного впоследствии обнаружили 2,5 промилле алкоголя.

33-летний киевлянин, который сел за руль навеселе, по иронии судьбы, оказался еще и членом общественного формирования по охране общественного порядка, — добавил Небытов.

Еще один инцидент со стрельбой произошел в Ивано-Франковске. Там полиция задержала 31-летнего уроженца Сумской области, который сейчас проживает в городе. Он из пистолета ранил 33-летнего местного жителя.

Инцидент произошел вчера, 19 сентября. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

Отмечается, что около 5.15 в тот день в полицию поступило сообщение о том, что на улице Хотинской неизвестный мужчина хаотично совершает выстрелы.

Прибывшие на место инцидента, предварительно установили, что во дворе одного из домов между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого уроженец Сумщины достал предмет, похожий на пистолет, и несколько раз выстрелил в своего оппонента.

Раненого пострадавшего госпитализировали.

Злоумышленника, который ранее привлекался к уголовной ответственности, оперативно задержали недалеко от места совершения преступления. Сведения по этому инциденту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1. ст. 121 и ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (причинение тяжких телесных повреждений и совершение хулиганских действий).

Задержанному сообщено о подозрении, вскоре ему изберут меру пресечения. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.