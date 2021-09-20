Житель Київщини влаштував стрілянину по поліції, фото: Андрій Нєбитов

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У місті Вишгороді Київської області поліцейські під час патрулювання зупинили автомобіль, водій якого хаотично рухався дорогою.

У відповідь 33-водій водій, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, дістав зброю та почав направляти її у бік поліцейських, після чого в‘їхав у шлагбаум і спробував втекти. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Загалом порушник здійснив близько восьми пострілів у бік службового автомобіля поліцейських.

За сорок хвилин автомобіль вдалося заблокувати та затримати водія у Печерському районі столиці. Зловмиснику загрожує від дев’яти до 15 років або довічне позбавлення волі, — зазначив Нєбитов.

У крові затриманого згодом виявили 2,5 проміле алкоголю.

33-річний киянин, який сів за кермо напідпитку, за іронією долі, виявився ще й членом громадського формування з охорони публічного порядку, — додав Нєбитов.

Ще один інцидент зі стріляниною стався в Івано-Франківську. Там поліція затримала 31-річного уродженця Сумської області, який наразі проживає в місті. Він із пістолета поранив 33-річного місцевого жителя.

Інцидент стався вчора, 19 вересня. Про це повідомляє прес-служба поліції Івано-Франківської області.

Зазначається, що близько 5.15 того дня до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Хотинській невідомий чоловік хаотично здійснює постріли.

Правоохоронці, які прибули на місце інциденту, попередньо встановили, що у дворі одного із будинків між двома чоловіками виник конфлікт, в ході якого уродженець Сумщини дістав предмет, схожий на пістолет, і кілька разів вистрілив у свого опонента.

Пораненого потерпілого госпіталізували.

Зловмисника, який раніше притягався до кримінальної відповідальності, оперативно затримали неподалік місця скоєння злочину. Відомості щодо цього інциденту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1. ст. 121 та ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу (спричинення тяжких тілесних ушкоджень та вчинення хуліганських дій).

Затриманому повідомлено про підозру, невдовзі йому оберуть запобіжний захід. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.