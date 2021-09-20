Адаптивний карантин в Україні продовжили - деталі

https://racurs.ua/ua/n160425-adaptyvnyy-karantyn-v-ukrayini-prodovjyly-detali.html

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У зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації уряд на позачерговому засіданні ухвалив рішення про продовження дії адаптивного карантину до 31 грудня 2021 року.

Дату запровадження по всій країні жовтого рівня епідеміологічної небезпеки оголосить 21 вересня Державна комісія ТЕБ і НС. Про це заявили урядовці 20 вересня під час селекторної наради, повідомила прес-служба Кабміну.

Разом із жовтою зоною запрацюють нові правила адаптивного карантину, які послаблюють обмеження для тих закладів господарювання та освіти, у яких вакциновано першою дозою не менше 80% персоналу.

Навантаження на систему охорони здоров’я поки що контрольоване. Реанімаційні ліжка зайняті на 33%, ліжка з киснем на 29%, але при цьому людей, яким призначена киснева терапія, на цих ліжках — 19%, — цитує прес-служба уряду міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Денис Шмигаль нагадав, що водночас запрацюють нові правила адаптивного карантину, які послаблюють обмеження для тих закладів господарювання та освіти, в яких вакциновано першою дозою не менше 80% персоналу.

У жовтій зоні епіднебезпеки кінцеве рішення про те, чи надавати послуги тільки вакцинованим, чи дотримуватися всіх карантинних обмежень, залишається за власником.

Аби верифікувати безпечність відвідувачів чи працівників закладів (крім освіти) тимчасово слід користуватися: