Перші нічні заморозки вдарять по заходу і Київщині. Фото: rt.com

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Небезпечні метеорологічні явища очікуються в Україні найближчими днями.

Вночі у середу, 22 вересня, у західних областях, на поверхні ґрунту заморозки 0−3°. Такі ж температурі показники очікуються й 23 вересня. Заморозків не прогнозуються у південних, східних областях та на Закарпатті. Про це 20 вересня повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Крім того, вночі 23 вересня у Київській області на поверхні ґрунту заморозки 0−3°.

Як розповідають експерти, урожай деяких рослин під впливом короткочасного похолодання може сильно пошкодитись або навіть загинути. Вже при 1° морозу страждають теплолюбні культури, які зазвичай розташовуються близько до землі: кабачки, буряк, огірки, ягоди та томати. Також перші осінні заморозки дуже небезпечні і для виноградників. При замерзанні листя опадає, а ягоди стають бурими і м’якими.

Нагадаємо, синоптики повідомляли, що з 22 вересня на територію нашої країни прийде осіннє похолодання, яке супроводжуватиметься нічними заморозками.