Затримали бойовика, який у 2014 році штурмував будівлю СБУ в Луганську. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n160423-zatrymaly-boyovyka-yakyy-u-2014-roci-shturmuvav-budivlu-sbu-v-lugansku-foto.html

Ракурс

Служба безпеки України (СБУ) затримали бойовика самопроголошеної ЛНР. У 2014 році він брав учать у штурмі та захопленні адміністративної будівлі управління СБУ у Луганській області.

Через конфлікт з іншими бойовиками зловмисник повернувся на підконтрольну українській владі територію та переховувався від правоохоронців у різних населених пунктах Луганщини. Про це повідомили в прес-службі СБУ.

Контррозвідники встановили місце його проживання і затримали у невеличкому селі під селищем Білокуракине. Мешканець Станиці Луганської у квітні 2014 року приєднався до проросійських збройних угруповань. Разом з іншими бойовиками він зламував двері службових приміщень управління.

Зловмисник шукав у будівлі СБУ документи, брав участь у розграбуванні та знищенні техніки, а також інших матеріальних цінностей. Після штурму бойовик чергував на зведених терористами барикадах і забезпечував «пропускний режим» на вході до захопленої будівлі.

Потім ніс «службу» на блокпості біля Станиці Луганської, перевіряв документи громадян, які перетинали міст через Сіверський Донець, їхні речі та транспортні засоби. Бойовику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України. За участь у незаконних збройних формуваннях санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Луганщині окупаційні війська обстріляли мирні населені пункти вздовж лінії розмежування. Найбільше постраждали мешканці села Трьохізбенка. Ввечері 8 вересня бойовики здійснили обстріл з населеного пункту Сміле у бік житлових будинків на околиці Трьохізбенки. Ворог застосував заборонену артилерію калібрів 120 та 122 мм.