Задержан боевик, который в 2014 году штурмовал здание СБУ в Луганске. Фото: СБУ

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Служба безопасности Украины (СБУ) задержали боевика самопровозглашенной ЛНР. В 2014 году он принимал участие в штурме и захвате административного здания управления СБУ в Луганской области.

Из-за конфликта с другими боевиками злоумышленник вернулся на подконтрольную украинской власти территорию и скрывался от правоохранителей в разных населенных пунктах Луганщины. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Контрразведчики установили место его проживания и задержали в небольшом селе под поселком Белокуракино. Житель Станицы Луганской в апреле 2014 года присоединился к пророссийским вооруженным группировкам. Вместе с другими боевиками он взламывал двери служебных помещений управления.

Злоумышленник искал в здании СБУ документы, участвовал в разграблении и уничтожении техники, а также других материальных ценностей. После штурма боевик дежурил на возведенных террористами баррикадах и обеспечивал «пропускной режим» на входе в захваченного здания.

Затем нос «службу» на блокпосту у Станицы Луганской, проверял документы граждан, которые пересекали мост через Северский Донец, их вещи и транспортные средства. Боевику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. За участие в незаконных вооруженных формированиях санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Луганской области оккупационные войска обстреляли мирные населенные пункты вдоль линии разграничения. Больше всего пострадали жители села Трехизбенка. Вечером 8 сентября боевики совершили обстрел из населенного пункта Смелое в сторону жилых домов на окраине Трехизбенки. Враг применил запрещенную артиллерию калибров 120 и 122 мм.