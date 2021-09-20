Закон об олигархах «слуги» продавили в повестку дня Рады

Верховная Рада рассмотрит законопроект №5599, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n160422-zakon-ob-oligarhah-slugi-prodavili-v-povestku-dnya-rady.html

Ракурс

Законопроект № 5599 «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» согласительный совет сегодня, 20 сентября, включил в повестку дня пленарной недели Верховной Рады.

Соответствующее решение, инициатором которого был заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко, поддержали большинство представителей фракций.

В то же время глава Верховной Рады Дмитрий Разумков перед голосованием назвал этот законопроект не готовым, поскольку даже нет заключения юридического департамента. Поэтому, подчеркивает Разумков, пока не будут проведены все процедуры, этот законопроект не может быть вынесен на рассмотрение депутатов.

Напомним, Разумков сегодня на заседании согласительного совета заявил, что за его отставку депутатам предлагают значительные суммы денег за голос и пообещал обратиться к антикоррупционным органам по этому поводу.