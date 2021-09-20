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Ракурс
Вакцинация от коронавируса. Фото: eurointegration.com.ua

Сколько школьников хотели бы вакцинироваться от коронавируса — опрос

20 сен 2021, 12:57
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Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине. Социологи провели исследование, чтобы выяснить, как школьники относятся к карантину и вакцинации.

Такие опросы провели среди учеников украинских и польских школ. Результатами поделились на сайте Киевского международного института социологии.

В исследовании школьники обеих стран отмечали ухудшение различных аспектов здоровья. Поддержка учениками вакцинации разительно отличается. В Польше 42% школьников указали, что хотели бы вакцинироваться от коронавируса, в Украине таких только 22%.

Напомним, в августе в Украине разрешили вакцинировать от коронавируса детей от 12 лет. Речь идет о тех, кто получил специфические медицинские заключения, или нуждается в выезде за границу на учебу или лечение. Для прививки подростков будет использоваться только вакцина Pfizer.


Также Украине при вакцинации взрослого населения разрешили комбинировать препараты от коронавируса Moderna и Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Министерство здравоохранения Украины еще в июле одобрило рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики разрешить комбинировать мРНК-вакцины.

Пресс-служба Минздрава подтвердила, что если мРНК-вакцина того же производителя недоступна, то для второй прививки можно использовать вакцину на платформе мРНК другого производителя.

Источник: Ракурс


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