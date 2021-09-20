Лошадь и собаки мешали проводить футбольный матч между Украиной и Италией

Конь выбежал на поле во время матча. Фото np.pl.ua

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Ракурс

Матч между футбольными сборными Украины и Италии в Полтавской области едва не сорвали домашние животные.

В Полтавской области поединок в отборочном матче Сурдлимпийских игр останавливали несколько раз. В первом тайме на поле выбегали собаки, а во втором — лошадь. Об этом сообщает в Instagram pvp.poltava.

Отмечается, что в конце первого тайма на поле выбежали две собаки, которых долго не могли поймать. Через несколько минут представители украинской команды смогли поймать животных и вывели их за пределы поля. Во второй половине встречи на газон выбежала лошадь, которая вскоре покинула поле.

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