Подробности ликвидации Израилем иранского ядерщика раскрыли в сети. Фото: gazeta.ru

https://racurs.ua/n160419-ubiystvo-izmenivshee-shpionaj-nyt-o-likvidacii-izrailem-iranskogo-yaderschika.html

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Убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде совершили из новейшего пулемета, которым руководил искусственный интеллект. Для ликвидации ученого израильская разведка «Моссад» использовала специальную модель пулемета FN MAG бельгийского производства, прикрепленную к высокотехнологичному роботизированному устройству. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Снайперское устройство было оснащено системой видеонаблюдения через спутник, а за минуту могло выпустить 600 пуль. Эксперты отмечают, что роботизированный пулемет может раз и навсегда изменить мир шпионажа. Подготовка к убийству иранского ядерщика началась в конце 2019-го — начале 2020 года после серии встреч между руководством ЦРУ и «Моссада». Израильская разведка ознакомила американских коллег с планом операции, те его одобрили.

Пулемет перед спецоперацией разобрали на части и тайно ввезли в Иран, после чего снова собрали и установили на пикап. Автомобиль оснастили камерами наблюдения и заминировали, чтобы уничтожить сразу после атаки и не оставить никаких улик.

На подъезде к месту убийства установили якобы сломанный автомобиль без колеса, также оснащенный камерами видеонаблюдения. Перед стрельбой надо было убедиться, что ученый находится в машине.

Сама спецоперация длилась меньше минуты. Несмотря на тщательную подготовку, ее последняя часть пошла не по плану. Взрыв пикапа должен был полностью уничтожить снайперское устройство, но вместо этого оно отлетело в сторону. Оружие получило сильные повреждения, но осталось практически целым.

Напомним, на ученого Мохсена Фахризаде напали 27 ноября, когда он ехал в 80 км от Тегерана в город Ростамкола. Его бронированную машину расстреляли, а сам Фахризаде скончался в больнице. Ученый считался одним из ведущих разработчиков ядерной программы Ирана и вообще самым известным физиком-ядерщиком страны. Ученый был убит с помощью пулемета с искусственным интеллектом и спутниковым наведением.

Источник: New York Times