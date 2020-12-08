Место убийства Мохсена Фахризаде. Фото: EPA

https://racurs.ua/n147470-ubiystvo-iranskogo-yaderschika-sovershili-iz-pulemeta-s-iskusstvennym-intellektom-i-sputnikovym.html

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Мохсен Фахризаде, иранский физик-ядерщик, был убит с помощью пулемета с искусственным интеллектом и спутниковым наведением.

Из этого оружия было выпущено 13 пуль, которые попали в Фахризаде, что ехал в бронированном автомобиле, но не затронули жену, которая сидела рядом. Автоматическое оружие было установлено на припаркованном рядом с дорогой автомобиле Nissan. Об этом заявил заместитель главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции Али Фадави, передает BBC.

Отмечается, что якобы пулемет навели на цель с помощью высокотехнологичной камеры. Кроме того, были применены технологии искусственного интеллекта. Четыре из выпущенных пуль попали в начальника охраны, который закрыл собой Фахризаде.

По информации информационного агентства Fars, после убийства Фахризаде автомобиль нападавших самоуничтожился из-за взрыва.

По информации BBC, часть экспертов относятся к этой официальной версии скептически.

Как известно, на ученого напали 27 ноября, когда он ехал в 80 км от Тегерана в город Ростамкола. Его бронированную машину расстреляли, а сам Фахризаде скончался в больнице. Ученый считался одним из ведущих разработчиков ядерной программы Ирана и вообще самым известным физиком-ядерщиком страны. СМИ называли Фахризаде «отцом иранской бомбы». В ЦРУ считали, что он возглавлял тайную программу по разработке ядерной боеголовки.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в последние недели своего президентства пытался наносить удар по главному ядерному объекту Ирана. Генералы и высокопоставленные чиновники смогли отговорить его от этой мысли.