Місце вбивства Мохсена Фахрізаде. Фото: EPA

https://racurs.ua/ua/n147470-ubyvstvo-iranskogo-yadernyka-zdiysnyly-z-kulemeta-zi-shtuchnym-intelektom-ta-suputnykovym.html

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Мохсен Фахрізаде, іранський фізик-ядерник, був убитий за допомогою кулемета зі штучним інтелектом та супутниковим наведенням.

З цієї зброї було випущено 13 куль, які влучили у Фахрізаде, що їхав у броньованому автомобілі, але не зачепили дружину, яка сиділа поруч. Автоматична зброя була встановлена на припаркованому поруч із дорогою автомобілі Nissan. Про це заявив заступник головнокомандувача Корпусу стражів ісламської революції Алі Фадаві, передає BBC.

Зазначається, що начебто кулемет навели на ціль за допомогою високотехнологічної камери. Крім того, були застосовані технології штучного інтелекту. Чотири з випущених куль влучили у начальника охорони, який закрив собоюФахрізаде.

За інформацією інформаційного агентства Fars, після вбивства Фахрізаде автомобіль нападників самознищився через вибух.

За інформацією BBC, частина експертів ставляться до цієї офіційної версії скептично.

Як відомо, на вченого напали 27 листопада, коли він їхав в 80 км від Тегерана в місто Ростамкола. Його броньовану машину розстріляли, а сам Фахрізаде помер у лікарні. Науковець вважався одним із провідних розробників ядерної програми Ірану і взагалі найвідомішим фізиком-ядерником країни. ЗМІ називали Фахрізаде «батьком іранської бомби». У ЦРУ вважали, що він очолював таємну програму з розробки ядерної боєголовки.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп в останні тижні свого президентства намагався завдавати удару по головному ядерному об'єкту Ірану. Генерали та високопосадовці змогли відмовити його від думки.