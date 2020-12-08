Байден хоче призначити міністром оборони США темношкірого офіцера, фото — Politico

https://racurs.ua/ua/n147469-bayden-hoche-pryznachyty-ministrom-oborony-ssha-temnoshkirogo-oficera.html

Ракурс

Джо Байден, новообраний президент США, визначився з кандидатурою нового міністра оборони — ним може стати колишній високопоставлений генерал Ллойд Остін.

Раніше генерал Остін очолював Центральне командуванням США. Серед претендентів на пост називали також Джейса Джонсона, який обіймав пост генерального юрисконсульта Пентагона і глави Міністерства внутрішньої безпеки (DHS) при адміністрації президента Барака Обами, а також колишнього заступника міністра оборони з питань зовнішньої політики Мішеля Флурноя. Про це інформує Politico.

Ллойд Остін може стати першим темношкірим міністром оборони в США. Раніше він був першим афроамериканцем, який очолював Центральне командування США.

Відставний генерал Ллойд Остін, який колись розглядався як перспективний кандидат на посаду міністра оборони в адміністрації обраного президента Джо Байдена, обраний для того, щоби очолити Пентагон, — зазначають у повідомленні.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що 24 листопада Джо Байден офіційно оголосив перелік кандидатів на високі урядові посади. Держсекретарем США найімовірніше стане 58-річний Ентоні Блінкен, який в американській дипломатії з 1994 року. У 2015 році Блінкен наголошував, що США «глибоко віддані майбутньому України та її успіху». А сепаратистів Донбасі він називає «російськими маріонетками».