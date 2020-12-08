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Ракурс
Байден хочет назначить министром обороны США темнокожего офицера

Байден хочет назначить министром обороны США темнокожего офицера

8 дек 2020, 10:55
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Джо Байден, новоизбранный президент США, определился с кандидатурой нового министра обороны — им может стать бывший высокопоставленный генерал Ллойд Остин.

Ранее генерал Остин возглавлял Центральное командование США. Среди претендентов на пост называли также Джейса Джонсона, который занимал пост генерального юрисконсульта Пентагона и главы Министерства внутренней безопасности при администрации президента Барака Обамы, а также бывшего заместителя министра обороны по вопросам внешней политики Мишеля Флурноя. Об этом сообщает Politico.

Ллойд Остин может стать первым темнокожим министром обороны в США. Ранее он был первым афроамериканцем, который возглавил Центральное командование США.


Отставной генерал Ллойд Остин, который когда-то рассматривался как перспективный кандидат на пост министра обороны в администрации избранного президента Джо Байдена, выбранный для того, чтобы возглавить Пентагон, — отмечается в сообщении.

Ранее «Ракурс» сообщал, что 24 ноября Джо Байден официально объявил перечень кандидатов на высокие правительственные должности. Госсекретарем США скорее всего станет 58-летний Энтони Блинкен, который в американской дипломатии с 1994 года. В 2015 году Блинкен подчеркивал, что США «глубоко преданы будущему Украины и ее успеху». Он также называет сепаратистов на Донбассе «российскими марионетками».


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