Подробиці ліквідації Ізраїлем іранського ядерника розкрили в мережі. Фото: gazeta.ru

https://racurs.ua/ua/n160419-ubyvstvo-yake-zminylo-shpygunstvo-nyt-pro-likvidaciu-izrayilem-iranskogo-yadernyka.html

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Вбивство іранського фізика-ядерника Мохсена Фахрізаде здійснили з новітнього кулемета, яким керував штучний інтелект. Для ліквідації науковця ізраїльська розвідка «Моссад» використала спеціальну модель кулемета FN MAG бельгійського виробництва, прикріплену до високотехнологічного роботизованого пристрою. Про це повідомила газета The New York Times з посиланням на джерела.

Снайперський пристрій був оснащений системою відеоспостереження через супутник, а за хвилину міг випустити 600 куль. Експерти наголошують, що роботизований кулемет може раз і назавжди змінити світ шпигунства. Підготовка до вбивства іранського ядерника почалася в кінці 2019-го — початку 2020 року після серії зустрічей між керівництвом ЦРУ і «Моссада». Ізраїльська розвідка ознайомила американських колег з планом операції, ті його схвалили.

Кулемет перед спецоперацією розібрали на частини і таємно ввезли в Іран, після чого знову зібрали і встановили на пікап. Автомобіль оснастили камерами спостереження і замінували, щоб знищити відразу після атаки і не залишити ніяких доказів.

На під’їзді до місця вбивства встановили нібито зламаний автомобіль без колеса, також оснащений камерами відеоспостереження. Перед стрільбою треба було переконатися, що вчений перебуває в машині.

Сама спецоперація тривала менше ніж хвилину. Всупереч ретельній підготовці, її остання частина пішла не за планом. Вибух пікапа повинен був повністю знищити снайперський пристрій, але замість цього він відлетів убік. Зброя дістала сильні пошкодження, але залишилася практично цілою.

Нагадаємо, на вченого Мохсена Фахрізаде напали 27 листопада, коли він їхав за 80 км від Тегерана в місто Ростамкола. Його броньовану машину розстріляли, а сам Фахрізаде помер у лікарні. Науковець вважався одним із провідних розробників ядерної програми Ірану і взагалі найвідомішим фізиком-ядерником країни. Науковець був убитий за допомогою кулемета зі штучним інтелектом та супутниковим наведенням.

Джерело: New York Times