Саморобні маски дослідники вчені – чи варто носити. Фото: REUTERS

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Коронавірус у світі продовжує активно поширюватися, а люди повинні дотримуватися правил карантину та носити маски.

Фізики з Індійського наукового інституту вирішили експериментально поспостерігати за рухом крапель крізь тканини, щоб виявити оптимальний матеріал і товщину саморобної маски. Результати дослідження опубліковані в журналі Physics of Fluids.

У дослідах автори використовували чотири види тканин з різною пористістю, закуплених на місцевому ринку, а також один тип медичної одноразової маски. Щоб оцінити ефективність тканини, фізики за зображенням з камери обчислювали діаметри вторинних крапель, які утворювалися після удару з протилежної сторони маски.

Виявилося, що повністю затримати краплі можуть тільки медичні та бавовняні саморобні маски й лише при швидкості близько 2 м в секунду — в інших випадках крапля частково проникає крізь шар матеріалу.

Крім того, вчені перевірили, як на результати досліду впливає багаторазове прання масок — попри те, що пористість за десятки циклів прання зростала на кілька відсотків, ефективність маски до і після прання була статистично майже однаковою.

Орієнтуючись на частку обсягу крапель, яка проникає крізь тканину, автори порекомендували використовувати для захисту тришарові тканини з бавовни та грубої бавовни в разі, якщо повноцінні медичні маски недоступні.

Джерело: Physics of Fluids