Самодельные маски исследователи ученые – стоит ли носить. Фото: REUTERS

https://racurs.ua/n160417-samodelnye-maski-issledovateli-uchenye-stoit-li-nosit.html

Ракурс

Коронавирус в мире продолжает активно распространяться, а люди должны придерживаться правил карантина и носить маски.

Физики из Индийского научного института решили экспериментально пронаблюдать за движением капель сквозь ткани, чтобы выявить оптимальный материал и толщину самодельной маски. Результаты исследования опубликованы в журнале Physics of Fluids.

В опытах авторы использовали четыре вида тканей с различной пористостью, закупленных на местном рынке, а также один тип медицинской одноразовой маски. Чтобы оценить эффективность ткани, физики по изображению с камеры вычисляли диаметры вторичных капель, которые образовывались после удара с противоположной стороны маски.

Оказалось, что полностью задержать капли могут только медицинские и хлопчатобумажные самодельные маски и лишь при скорости около 2 м в секунду — в остальных случаях капля частично проникает сквозь слой материала.

Кроме того, ученые проверили, как на результаты опыта влияет многократная стирка масок — несмотря на то, что пористость за десятки циклов стирки возрастала на несколько процентов, эффективность маски до и после стирки были статистически неразличимы.

Ориентируясь на долю объема капель, который проникает сквозь ткань, авторы порекомендовали использовать для защиты трехслойные ткани из хлопка и грубого хлопка в случае, если полноценные медицинские маски недоступны.

Источник: Physics of Fluids