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Погода на горе Поп Иван Черногорский. Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook

Украинские Карпаты подмерзли до 0° (ФОТО, КАРТА)

20 сен 2021, 11:40
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Погода в Карпатах сегодня, 20 сентября, существенно ухудшилась.

Сейчас на высокогорье Карпат облачно, идет дождь. На почве появилась изморозь. Температура воздуха упала до 0° по Цельсию. Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

Отмечается, что по состоянию на 10.20 на горе Поп Иван Черногорский идет дождь, а ветер юго-западный, 3−4 м/с.

Погода на горе Поп Иван Черногорский. Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook

По информации Gismeteo, 20 сентября в Ивано-Франковской области пасмурно, идут кратковременные дожди. Днем столбики термометров покажут от 8° до 10° с отметкой плюс. Ветер прогнозируют со скоростью 3−10 м/с.

Погода в Ивано-Франковске. Карта: Gismeteo


Как сообщала синоптик Наталья Диденко, с 20 сентября в Украину придет настоящий холод. Циклон будет постепенно отступать, за ним будет втягиваться северными и северо-западными ветрами холодный воздух.

Напомним, синоптики обещали, что погода в Украине 20 сентября будет формироваться под влиянием поступления с севера более холодного воздуха — в ближайшие дни ожидается постепенное снижение температуры.

Источник: Ракурс


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