Погода на горі Піп Іван Чорногірський. Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook

https://racurs.ua/ua/n160416-temperatura-povitrya-v-ukrayinskyh-karpatah-vpala-do-0-foto-karta.html

Ракурс

Погода в Карпатах сьогодні, 20 вересня, суттєво погіршилася.

Зараз на високогір’ї Карпат хмарно, йде дощ. На ґрунті з’явилася паморозь. Температура повітря впала до 0° за Цельсієм. Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на власній сторінці у Facebook.

Зазначається, що станом на 10.20 на горі Піп Іван Чорногірський дощить, а вітер південно-західний, 3−4 м/с.

За інформацією Gismeteo, 20 вересня в Івано-Франківській області похмуро, йдуть короткочасні дощі. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 8° до 10° із позначкою плюс. Вітер прогнозують зі швидкістю 3−10 м/с.

Як повідомляла синоптик Наталка Діденко, з 20 вересня в Україну прийде справжній холод. Циклон буде поступово відступати, за ним буде втягуватися північними та північно-західними вітрами холодне повітря.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що погода в Україні 20 вересня формуватиметься під впливом надходження з півночі більш холодного повітря — в найближчі дні очікується поступове зниження температури.