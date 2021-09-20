Кінь та собаки заважали проводити футбольний матч між Україною та Італією

Кінь вибіг на поле під час матчу. Фото np.pl.ua

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Ракурс

Матч між футбольними збірними України та Італії в Полтавській області ледь не зірвали домашні тварини.

У Полтавській області поєдинок у відбірковому матчі Сурдлімпійських ігор зупиняли декілька разів. У першому таймі на поле вибігали собаки, а в другому — кінь. Про це повідомляє в Instagram pvp.poltava.

Зазначається, що в кінці першого тайму на поле вибігли дві собаки, яких довго не могли зловити. Через кілька хвилин представники української команди змогли зловити тварин і вивели їх за межі поля. У другій половині зустрічі на газон вибіг кінь, який незабаром покинув поле.

Як відомо, Дефлімпійські ігри — спортивні змагання людей з вадами слуху. Перші ігри пройшли в 1924 році в Парижі, і з цього моменту по теперішній час проводяться один раз на чотири роки, за винятком періоду Другої світової війни. У 2021 році змагання мали відбутися у Бразиції, але через пандемію коронавірусу їх перенесли на 2022 рік.

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