Вакцинація від коронавірусу. Фото: eurointegration.com.ua

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Вакцинація від коронавірусу триває в Україні. Соціологи провели дослідження, щоб з’ясувати, як школярі ставляться до карантину та вакцинації.

Такі опитування провели серед учнів українських та польських шкіл. Результатами поділилися на сайті Київського міжнародного інституту соціології.

У дослідженні школярі обох країн зазначали про погіршення різних аспектів здоров’я. Підтримка учнями вакцинації разюче відрізняється. У Польщі 42% школярів вказали, що хотіли б вакцинуватися від коронавірусу, в Україні таких лише 22%.

Нагадаємо, в серпні в Україні дозволили вакцинувати від коронавірусу дітей від 12 років. Йдеться про тих, хто отримав специфічні медичні висновки, чи потребує виїзду за кордон на навчання або лікування. Для щеплення підлітків буде використовуватися тільки вакцина Pfizer.

Також в Україні при вакцинації дорослого населення дозволили комбінувати препарати від коронавірусу Moderna та Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Міністерство охорони здоров’я України ще у липні схвалило рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики дозволити комбінувати мРНК-вакцини.

Прес-служба МОЗ вересня підтвердила, що якщо мРНК-вакцина того самого виробника недоступна, то для другого щеплення можна використати вакцину на платформі мРНК іншого виробника.