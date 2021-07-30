Вакцинувати частину дітей дозволять в Україні

https://racurs.ua/ua/n158115-vakcynuvaty-ditey-dozvolyly-v-ukrayini-detali.html

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Вакцинація від коронавірусу дітей від 12 років буде дозволена в Україні з наступного тижня. Йдеться про тих, хто отримав специфічні медичні висновки, чи потребує виїзду за кордон на навчання або лікування.

Таку новину повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в ефірі «1+1». Відповідний наказ МОЗ підписаний і вакцинація частини дітей від 12 років розпочнеться вже з понеділка. Згодом МОЗ оприлюднило умови вакцинації.

Для щеплення підлітків буде використовуватися тільки вакцина Pfizer.

Вакцинація підлітків доступна тільки за показаннями — або важкі соматичні захворювання, або певні гуманітарні речі, які пов’язані з виїздом за кордон або навчанням за кордоном, — повідомив Кузін.

Процес відбуватиметься за чіткою інструкцією.

Кузін пояснив, що дитина, якій треба отримати ковід-щеплення, має мати медичний висновок чи довідку у довільній формі, яка оформлюється педіатром. З цими документами дитина повинна прийти з батьками в центр вакцинації.

Водночас Кузін повідомив, що наразі масової вакцинації дітей не передбачається.

Хочемо переконатися, що зараз всі групи ризику охоплені первинно щепленнями, — сказав Кузін.



Для отримання щеплення батьки дітей 12−15 років або самі діти віком 16−17 років звертаються до педіатра або сімейного лікаря дитини.

Нагадаємо, що сьогодні стало відомо про ймовірне продовження карантину в Україні.