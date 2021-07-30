Лобода спробує заспівати в Одесі

Світлана Лобода, фото: lobodaofficial

https://racurs.ua/ua/n158114-loboda-sprobuie-zaspivaty-v-odesi.html

Ракурс

Світлана Лобода, українська співачка, живе і виступає в Росії, планує виступити в Одесі.

Концерт анонсовано на 14 серпня в Ibiza Beach Club. Про це вона повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Моя рідна Україна! Я так скучила! — заявила Лобода в дописі.

За її словами, це буде «грандіозний вечір зі спекотними танцями, улюбленими хітами та прем'єрами».

Ми готуємо безліч сюрпризів, — запевнила Лобода. — Як же ми чекаємо цю зустріч!

Згідно з даними на сайті Ibiza, вартість квитків на цей концерт стартує від 1,3 тис. грн.

Нагадаємо, у 2017 році спроба Лободи виступити Одесі в нічному клубі «Аркадія» завершилася невдачею.

Під закладом зібралися активісти, які вимагали скасувати концерт та позбавити Лободу громадянства, виникли сутички. Концерт було скасовано, а саму Лободу евакуювали на спеціальному катері.