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Ракурс
Світлана Лобода, фото: lobodaofficial

Лобода спробує заспівати в Одесі

30 лип 2021, 12:20
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Світлана Лобода, українська співачка, живе і виступає в Росії, планує виступити в Одесі.

Концерт анонсовано на 14 серпня в Ibiza Beach Club. Про це вона повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Моя рідна Україна! Я так скучила! — заявила Лобода в дописі.

За її словами, це буде «грандіозний вечір зі спекотними танцями, улюбленими хітами та прем'єрами».

Ми готуємо безліч сюрпризів, — запевнила Лобода. — Як же ми чекаємо цю зустріч!

Згідно з даними на сайті Ibiza, вартість квитків на цей концерт стартує від 1,3 тис. грн.


Нагадаємо, у 2017 році спроба Лободи виступити Одесі в нічному клубі «Аркадія» завершилася невдачею.

Під закладом зібралися активісти, які вимагали скасувати концерт та позбавити Лободу громадянства, виникли сутички. Концерт було скасовано, а саму Лободу евакуювали на спеціальному катері.

Джерело: Ракурс


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